Путин еще может использовать Лукашенко: какую роль он отвел Беларуси

Путин внес в Госдуму соглашение, с помощью которого может разместить новые военные базы в Беларуси. Таким образом Кремль стремится зафиксировать свое влияние на Минск на длительный период.

Об этом 24 Каналу сказал советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, отметив, что, пока есть Путин и Лукашенко, будет существовать угроза втягивания Беларуси в российскую войну.

Обратите внимание Путин попытается сделать все, чтобы втянуть в войну Беларусь, – Зеленский

Какой замысел Путина в отношении Беларуси

Вячорка считает, что главная задача Путина – зафиксировать политический, экономический и военный контроль над Беларусью. Это делается с помощью Лукашенко, который полностью зависим от кремлевского диктатора.

Все эти договоренности, которые они сейчас подписывают, имеют целью служить долгосрочной фиксацией российского влияния,

– заявил оппозиционер.

По его мнению, у России сейчас нет войск, которые бы она могла разместить на территории Беларуси, поскольку Путину не хватает сил на фронте в Украине. А у армии Беларуси осталось не так много техники, чтобы она могла присоединиться к боевым действиям.

В то же время он отметил, что в случае замораживания войны – это может стать плацдармом для возможного следующего вторжения, вероятно, через несколько лет. И тогда Лукашенко будет очень нужен Путину.

Возможно ли втягивание Беларуси в войну

Оппозиционер отметил, что, пока есть Путин и Лукашенко, будет существовать угроза втягивания Беларуси в российскую войну. И не стоит думать, что самопровозглашенного президента Беларуси сейчас можно "оттянуть" от кремлевского диктатора, разговаривая и торгуясь с ним.

Нет, Лукашенко никуда от Путина не денется,

– уверен Вячорка.

Поэтому, добавил он, и Лукашенко, и Путина нужно изолировать, чтобы они заплатили за все преступления против Украины и против Беларуси.