Про це 24 Каналу сказав радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка, зауваживши, що, допоки є Путін та Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну.
Зверніть увагу Путін спробує зробити все, щоб втягнути у війну Білорусь, – Зеленський
Який задум Путіна щодо Білорусі
Вячорка вважає, що головне завдання Путіна – зафіксувати політичний, економічний та військовий контроль над Білоруссю. Це робиться з допомогою Лукашенка, який цілком залежний від кремлівського диктатора.
Всі ці домовленості, які вони зараз підписують, мають на меті служити довгостроковою фіксацією російського впливу,
– заявив опозиціонер.
На його думку, Росія зараз немає військ, які б вона могла розмістити на території Білорусі, оскільки Путіну бракує сил на фронті в Україні. А у білоруської армії залишилося не так багато техніки, аби вона могла приєднатися до бойових дій.
Водночас він зауважив, що у випадку замороження війни – це може стати плацдармом для можливого наступного вторгнення, ймовірно, через кілька років. І тоді Лукашенко буде дуже потрібний Путіну.
Чи можливе втягнення Білорусі у війну
Опозиціонер зазначив, що, допоки є Путін і Лукашенко, існуватиме загроза втягнення Білорусі в російську війну. І не варто думати, що самопроголошеного президента Білорусі зараз можна "відтягнути" від кремлівського диктатора, розмовляючи й торгуючись із ним.
Ні, Лукашенко нікуди від Путіна не подінеться,
– певен Вячорка.
Тому, додав він, і Лукашенка, і Путіна потрібно ізолювати, щоб вони заплатили за всі злочини проти України та проти Білорусі.