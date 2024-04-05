Российские спецслужбы готовят новый теракт, чтобы обвинить украинских партизан, – "Атеш"

Представители движения сопротивления "Атеш" рассказали о новом плане, который готовят российские спецслужбы. По данным группы, оккупанты пытаются организовать очередной террористический акт.

По данным "Атеша" целью этой провокации будет дальнейшая попытка переложить ответственность за него на украинских партизан и участников подполья. В то же время в этом же оккупанты преследуют и цели, которые могут использовать внутри России.

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"Атеш" предупредил о новых действиях российских спецслужб

В телеграм-канале отметили, что координаторы движения сопротивления начали получать регулярные сообщения от лиц, которые выдают себя за местных активистов, а на самом деле являются представителями российских спецслужб.

Они предлагают устроить диверсии в местах массового скопления гражданских людей,

– сказали партизаны.

Движение сопротивления указал, что спецслужбы вражеского государства планируют террористическую атаку и могут попытаться возложить вину на "Атеш". Группа приводит различные признаки и скоординированную кампанию против их движения как доказательства этой угрозы.

Представители подполья также отметили, что таким образом Москва пытается использовать провокацию, чтобы мобилизовать большое количество россиян для мести за то, что они воспринимают как "украинские террористические атаки".

"Они уже создали множество фейковых учетных записей "Атеш", фальсифицируют диалоги с нашими координаторами и провоцируют наших сторонников на теракты", – сказали партизаны.

По данным телеграм-канала оккупанты прилагают все усилия, чтобы дискредитировать движение сопротивления на временно оккупированных территориях.

Оккупанты даже начали создавать фейковые каналы "Атеша"

В "Атеше" также напомнили, что в сети существуют фейковые учетные записи группы. В частности, они почти идентичны их предыдущим координаторам, но с дополнительным "s" в конце.

"Атеш" опубликовал список фейковых телеграм-каналов:

@atesh_fires;

@Materyk_coordinators;

@Crimeans_coordinator;

@RF_coordinators;

@atesh_official;

@ateshfire_bot;

@atesh_fire_bot;

Партизаны отметили, что работают исключительно против оккупантов. По словам "Атеша", современные чекисты готовы к любому преступлению, поэтому стоит помнить, кто наш враг и не забывать, что мы боремся за общую свободу.