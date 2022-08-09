россия хочет сделать паузу в войне: как выглядит "идеальный сценарий" оккупантов

Из-за контрнаступления ВСУ, точного уничтожения вражеских составов и поражения на поле боя россия хочет сделать паузу в войне. Эксперт рассказал, что "идеальный сценарий" оккупантов – это многолетняя пауза, чтобы потом снова пойти в наступление на Украину.

Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он считает, что Россия хочет сделать паузу в войне, но не короткую, а на несколько лет.

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По его словам, россия видит лучшим вариантом – то, что было в 2014-2015 годах , то есть "Минск-1" и "Минск-2".

"Когда они отхватили часть территории – тогда Крым, Севастополь, Донецк и Луганск – и остановились, чтобы дальше "качать" Украину и готовиться к новому наступлению", – сказал Солонтай.

Политолог объяснил, что россияне тогда отхватили сколько смогли, они хотели еще забрать Юг и Харьковщину, но не смогли. "Тогда они остановились, сделали паузу и уже через 8 лет ушли в широкомасштабное наступление", – добавил он.

Сейчас они снова отхватили, сколько смогли, и в их "идеальном плане" - нужно сделать паузу на 3 - 7 лет, чтобы потом снова пойти в наступление и отхватить всю Украину. У них такой "идеалистический сценарий" в головах, как сейчас можно остановить войну,

– заявил Солонтай.

Он шутит, что это звучит смешно – россия хочет остановить войну, хотя это они ее и развязали.

"На самом деле они хотят просто получить "передышку", чтобы готовиться к следующему этапу войны или уже так наступить, чтобы Украина в следующий раз отказалась от борьбы", – считает политолог.

Солонтай отметил, что россияне вообще виновными в войне считают украинцев, потому что мы – та жертва, которая начала сопротивляться. Они ведь просто хотели нас захватить, а мы начали воевать.

По его мнению, это все выше – это фантастические сценарии в голове путина, потому что на самом деле ситуация будет другой.

"Украинцы мобилизовались, объединились, верят в победу и мир нас поддерживает, чтобы победа была за нами. И сейчас вопрос стоит о деоккупации и освобождении тех территорий, которые были захвачены оккупантами", – ответил он.

Солонтай объяснил, почему россия хочет взять паузу на несколько лет: видео



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