Россия хочет сделать виртуальную угрозу, – Гармаш об "эвакуации" в Донецке

19 февраля 2022 , 01:02
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Главари оккупантов объявили эвакуацию жителей ОРДЛО. Таким образом Россия пытается сделать вид сценария апокалипсиса в Донецке.

Об этом в эфире 24 канала сказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что имеет также информацию из собственных источников о так называемой эвакуации.

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Гармаш об "эвакуации" в ОРДЛО

По словам Гармаша, в Донецке не происходит ничего особенного. Например, дети утром пошли в школу.

У меня такое впечатление, что Россия взяла за пример действия американцев и создает виртуальную угрозу. Пытается сделать вид сценария апокалипсиса в Донецке,
– подчеркнул он.

Как пояснил Гармаш, утром 18 февраля в Донецке действительно были слышны взрывы, однако местные к ним уже привыкли. Во второй половине дня – ситуация там улучшилась.

Сергей Гармаш прокомментировал "эвакуацию" в ОРДЛО: смотрите видео

 

"Эвакуация" в ОРДЛО: коротко

  • 18 февраля боевики в ОРДЛО заявили, якобы Украина планирует наступление и собралась освобождать Донбасс военным путем. Из-за этого главари якобы собираются эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.
  • В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".
  • Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди паникуют. Там заработала сирена "гражданской обороны".
  • По информации российских СМИ, в Донецке у здания так называемого правительства боевиков 18 февраля прогремел взрыв.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей ОРДЛО не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.
Автор: Тетяна Сукач