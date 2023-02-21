Кремль создает информационные условия для возможной атаки, которая остановит АЭС в Украине – ISW
Источник:ISW
Россия хочет создать условия для аварийной остановки украинских атомных электростанций. Для этого Кремль стремится установить возможные информационные условия для ударов по АЭС.
В минобороны России 19 февраля заявили, что якобы украинские должностные лица планируют атаки под чужим флагом. Однако это полная ложь.
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Что известно о циничных замыслах Кремля
Российское ведомство говорило о якобы Украине планирует атаки на свои радиационно опасные объекты, чтобы, мол, "обвинить российские войска в нанесении неизбирательных ударов" по этим объектам в нарушение Конвенции по ядерной безопасности перед 11-й чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН 22 февраля.
Минобороны России может начать информационную операцию, направленную на создание информационных условий для нанесения таких ударов и возможных радиационных инцидентов, которые могут возникнуть в результате систематического обесточивания объектов.
– заявили в ISW.
Аналитики американского Института изучения войны также отмечают, что:
- атаки, к которым призывают российские пропагандисты, вряд ли приведут к радиологическим инцидентам, и атака вблизи атомных электростанций всегда несет определенный риск таких инцидентов;
- предыдущие российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине не свидетельствуют о том, что российские силы систематически атакуют электрическую инфраструктуру, связанную именно с АЭС.
Вышеупомянутые заявления минобороны России также могут являться попыткой создать информационные условия для потенциального радиологического инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в свете сообщений о том, что осушение Россией Каховского водохранилища может поставить под угрозу систему охлаждения ЗАЭС.
Что известно о новой угрозе от россиян
- Оккупанты открыли шлюзы на Каховском водохранилище. После этого уровень воды в декабре 2022 года упал самый низкий за последние 30 лет спутниковых наблюдений.
- Заместитель начальника Запорожской ОВА Геннадий Тимченко заявил, что уровень в 13,2 метра минимальный для забора воды в охлаждающий резервуар. В случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе на Запорожской АЭС.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что массированные ракетные удары по энергообъектам не дали россиянам желаемого результата, поэтому теперь враги взялись за водоснабжение. Шмигаль призвал международное сообщество быстро и решительно отреагировать на действия оккупантов, ведь это может иметь серьезные экологические последствия.