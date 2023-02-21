У міноборони Росії 19 лютого заявили, що нібито українські посадовці планують атаки під чужим прапором. Однак це цілковита брехня.
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Що відомо про цинічні задуми Кремля
Російське відомство говорило про нібито Україна планує атаки на свої радіаційно небезпечні об'єкти, щоб, мовляв, "звинуватити російські війська у завдаванні невибіркових ударів" по цих об'єктах у порушення Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ю надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН 22 лютого.
Міноборони Росії може розпочати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для завдавання таких ударів і можливих радіаційних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об'єктів,
– заявили в ISW.
Аналітики американського Інституту вивчення війни також зауважують, що:
- атаки, до яких закликають російські пропагандисти, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, та атака поблизу атомних електростанцій завжди несе певний ризик таких інцидентів;
- попередні російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов'язану саме з АЕС.
Вищезгадані заяви міноборони Росії також можуть бути спробою створити інформаційні умови для потенційного радіологічного інциденту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у світлі повідомлень про те, що осушення Росією Каховського водосховища може поставити під загрозу систему охолодження ЗАЕС.
Що відомо про нову загрозу від росіян
- Окупанти відкрили шлюзи на Каховському водосховищі. Після цього рівень води у грудні 2022 року впав найнижче за останні 30 років супутникових спостережень.
- Заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко заявив, що рівень у 13,2 метра є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи на Запорізькій АЕС.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що масовані ракетні удари по енергооб'єктах не дали росіянам бажаного результату, тому тепер вороги взялися за водопостачання. Тож Шмигаль закликав міжнародну спільноту швидко й рішуче відреагувати на дії окупантів, адже це може мати серйозні екологічні наслідки.