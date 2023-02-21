У міноборони Росії 19 лютого заявили, що нібито українські посадовці планують атаки під чужим прапором. Однак це цілковита брехня.

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Що відомо про цинічні задуми Кремля

Російське відомство говорило про нібито Україна планує атаки на свої радіаційно небезпечні об'єкти, щоб, мовляв, "звинуватити російські війська у завдаванні невибіркових ударів" по цих об'єктах у порушення Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ю надзвичайною спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН 22 лютого.

Міноборони Росії може розпочати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для завдавання таких ударів і можливих радіаційних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об'єктів,

– заявили в ISW.

Аналітики американського Інституту вивчення війни також зауважують, що:

атаки, до яких закликають російські пропагандисти, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, та атака поблизу атомних електростанцій завжди несе певний ризик таких інцидентів;

попередні російські удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов'язану саме з АЕС.

Вищезгадані заяви міноборони Росії також можуть бути спробою створити інформаційні умови для потенційного радіологічного інциденту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) у світлі повідомлень про те, що осушення Росією Каховського водосховища може поставити під загрозу систему охолодження ЗАЕС.

Що відомо про нову загрозу від росіян