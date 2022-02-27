Россия хочет срочно ввести резервы – Генштаб

По данным украинской разведки, осуществляется подготовка к выводу подразделений на территорию Белгородской области. Она граничит с Харьковской.

В Генштабе сообщили, что Россия рассматривает решение о срочном введении резервов.

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В то же время подразделения Центрального военного округа Вооруженных сил России продолжают движение в направлениях Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.

Напомним, что российская армия испытывает острую нехватку топлива и продовольствия. Для доставки военных грузов используют Беларусь.

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