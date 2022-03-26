Россия хочет те времена, когда на Земле было невозможно мирное сосуществование, – Зеленский

Сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 20-м форуме в Дохе, столице арабского эмирата Катар.

Он начал свое выступление с приветствия "Ассаламу алейкум", что означает "Мир вам".

К теме Аппетиты России Украиной не ограничатся: Зеленский предупредил мир

Мир – это базовая ценность, объединяющая всех людей на Земле. И это та ценность, которая сейчас не доступна людям в моей стране,

– сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а хочет те времена, когда на Земле было невозможно мирное сосуществование народов в равенстве.

Руководство России решило захватить Украину и сделать ее своей колонией как в старину империи, когда они приходили и с жестокой силой забирали чужое. Когда Россия забирая одно, думала, что можно еще захватить у других,

– напомнил он.

Зеленский рассказал, что на протяжении XX века мир разработал целую систему международных структур, которые должны гарантировать справедливость абсолютно в каждом государстве. Но Украина не может найти справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного вторжения государства, которое в 28 раз больше.

Вас может заинтересовать – Зеленский обратился к предателям: смотрите видео