Він почав свій виступ із привітання "Ассаламу алейкум", що означає "Мир вам".

До теми Апетити Росії Україною не обмежаться: Зеленський попередив світ

Мир – це базова цінність, яка об’єднує всіх людей на Землі. І це та цінність, яка зараз не доступна людям в моїй країні, – сказав президент.

Зеленський заявив, що Росія не хоче миру, а хоче тих часів, коли на Землі було неможливим мирне співіснування народів на рівні.

Керівництво Росії вирішило захопити Україну та зробити її своєю колонією як у старі часи імперії, коли вони приходили та з жорстокою силою забирали чуже. Коли Росія забираючи одне, думала, що можна ще захопити в інших,

– нагадав він.

Зеленський розповів, що впродовж XX століття світ розробив цілу систему міжнародних структур, які повинні гарантувати справедливість в абсолютно кожній державі. Але Україна не може знайти справедливість у світі уже 31 день після повномасштабного вторгнення держави, яка у 28 разів більша.

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