Там пятеро освобожденных командиров будут находиться до окончания войны под протекцией президента Эрдогана. Однако, согласно данным чрезвычайного полномочного посла Украины в Турции Василия Боднара, и в третьей стране защитники не дают покоя стране-террористке.
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Россия хочет убить командиров "Азовстали"
Так, несмотря на обмен и договоренности, Россия до сих пор пытается их разыскать и ликвидировать.
Есть информация об их поиске и попытках физической ликвидации со стороны российской стороны,
– сообщил Василий Боднар.
В Турции военные обеспечены всем необходимым
По словам Василия Боднара, сегодня военные Украины в Турции почти ничем не ограничены. Они имеют доступ к медобслуживанию, нормальному питанию и общению с родными. Также они проходят процесс реабилитации.
Однако, конечно, это не полная свобода, ведь определенные ограничения несут:
- информация о попытках их ликвидации,
- предварительные договоренности об обмене,
- процесс реабилитации
Когда придет подходящий момент и будут достигнуты другие договоренности, они спокойно могут вернуться к своим семьям и к нам здесь помогать защищать Украину.
– сказал Василий Боднар.
Также посол Украины в Турции надеется, что в ближайшее время командиры из "Азовстали" смогут увидеть свои семьи.
Возвращение командиров "Азовстали": что известно
- Ночью 22 сентября сообщили о масштабном обмене пленными. В тот день Украина вернула из российского плена 215 военных.
- Среди них были пять командиров защитников "Азовстали", которые до конца войны будут находиться в Турции.
- Известно, что до освобождения все командиры защитников "Азовстали", кроме "Волыны", находились 120 дней в одиночных карцерах.
- Интересно, что через несколько дней после обмена в России заявили, что защитники Украины якобы должны ответить за свои "преступления", а потому потребуют экстрадиции освобожденных из плена командиров.