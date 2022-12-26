Там п’ятеро звільнених командирів будуть знаходитися до закінчення війни під протекцією президента Ердогана. Однак, згідно з даними надзвичайного повноважного посла України у Туреччині Василя Боднара, й у третій країні захисники не дають спокою країні-терористці.

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Так, попри обмін та домовленості Росія й досі намагається їх розшукати та ліквідувати.

Є інформація про їх пошук і спроби фізичної ліквідації з боку російської сторони,

– повідомив Василь Боднар.

У Туреччині військові забезпечені усім необхідним

За словами Василя Боднара, сьогодні військові України у Туреччині майже нічим не обмежені. Вони мають доступ до медобслуговування, нормального харчування та спілкування з рідними. Також вони проходять процес реабілітації.

Однак, звісно, це не є повна свобода, адже певні обмеження несуть:

інформація про спроби їхньої ліквідації,

попередні домовленості про обмін,

процес реабілітації.

Коли прийде відповідний момент і будуть досягнуті інші домовленості, вони спокійно можуть повернутися до своїх родин і до нас тут допомагати боронити Україну,

– сказав Василь Боднар.

Також посол України у Туреччині сподівається, що найближчим часом командири з "Азовсталі" зможуть побачити свої родини.

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