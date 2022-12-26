Там п’ятеро звільнених командирів будуть знаходитися до закінчення війни під протекцією президента Ердогана. Однак, згідно з даними надзвичайного повноважного посла України у Туреччині Василя Боднара, й у третій країні захисники не дають спокою країні-терористці.
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Росія хоче вбити командирів "Азовсталі"
Так, попри обмін та домовленості Росія й досі намагається їх розшукати та ліквідувати.
Є інформація про їх пошук і спроби фізичної ліквідації з боку російської сторони,
– повідомив Василь Боднар.
У Туреччині військові забезпечені усім необхідним
За словами Василя Боднара, сьогодні військові України у Туреччині майже нічим не обмежені. Вони мають доступ до медобслуговування, нормального харчування та спілкування з рідними. Також вони проходять процес реабілітації.
Однак, звісно, це не є повна свобода, адже певні обмеження несуть:
- інформація про спроби їхньої ліквідації,
- попередні домовленості про обмін,
- процес реабілітації.
Коли прийде відповідний момент і будуть досягнуті інші домовленості, вони спокійно можуть повернутися до своїх родин і до нас тут допомагати боронити Україну,
– сказав Василь Боднар.
Також посол України у Туреччині сподівається, що найближчим часом командири з "Азовсталі" зможуть побачити свої родини.
Повернення командирів "Азовсталі": що відомо
- Вночі 22 вересня повідомили про масштабний обмін полоненими. У той день Україна повернула з російського полону 215 військових.
- Серед них були п'ятеро командирів захисників "Азовсталі", які до кінця війни перебуватимуть у Туреччині.
- Відомо, що до звільнення усі командири захисників "Азовсталі", окрім "Волини", перебували 120 днів в одиночних карцерах.
- Цікаво, що через декілька днів після обміну у Росії заявили, що захисники України буцімто повинні відповісти за свої "злочини", а тому вимагатимуть екстрадиції звільнених з полону командирів.