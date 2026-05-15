Россия планирует уничтожить руководство Украины: аналитик USCC сказал, что стоит за этими сообщениями
- Россия планирует удары по "центрам принятия решений" в Украине, но это не повлияет на ситуацию на фронте.
- Эти угрозы имеют медийный эффект и нацелены на российскую внутреннюю аудиторию и внешнюю.
Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит удары по Украине, нацеленные на "центры принятия решений". Однако, по военному обзору, такие удары не принесут стране-агрессору выгоду на фронте.
Об этом 24 Каналу рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной, отметив, что со стороны России угроза ударов по зданиям управлений государством и так остается постоянной. Последние сообщения свидетельствуют о том, что враг пытается информационно "отыграться".
Смотрите также Россия планирует втянуть Беларусь в новую агрессию: Зеленский назвал направления
Что стоит за сообщением о намерении России уничтожить руководство Украины?
Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что поражение административного здания или резиденции не повлияет на ход события на линии боевого соприкосновения.
Это медийный эффект и влияние, который россияне пытаются продвигать. Это информационный ответ на то поражение, которое Украина нанесла россиянам накануне 9 мая. Именно после этого оккупанты начали угрожать ответными ударами по "центрам принятия решений",
– подчеркнул он.
В то же время Земляной добавил, что такие угрозы со стороны Кремля прежде всего нацелены на внутреннюю аудиторию, то есть россиян, а также на внешнюю.
Заметьте! Информацию о намерении Москвы атаковать "центры принятия решений" стало известно из документов, которые получили специалисты ГУР МО. Речь идет о почти 20 политических центрах, военных пунктах. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина будет справедливо отвечать за каждый циничный удар врага. По его словам, мы отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления.
Россия готовится к новым ударам: детали
- Страна-агрессор модернизировала ракету Х-101 – россияне увеличили взрывную мощность и добавили кассетные боевые части с цирконием для поражения гражданской инфраструктуры.
- Кроме того, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что Россия не будет останавливаться в атаках на Украину. По его словам, она может готовиться к ударам ракетами "Кинжал" и "Искандер-М".