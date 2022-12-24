Россия дала сигнал НАТО, что не собирается прекращать войну – военный обозреватель
Оккупанты хотят увеличить свое войско до полутора миллионов единиц живой силы. Однако британский министр обороны Бен Уоллес говорит, что минимум 50% боеспособности войск Россия потеряла.
Об этом для 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
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"В краткосрочной перспективе угрозу для нас больше представляют мобилизованные. Есть признаки того, что Россия продолжает мобилизацию, но скрыта и с меньшим информационным освещением. Она продолжается, повестки продолжают присылать", – рассказал эксперт.
Мусиенко о мобилизации в России: смотрите видео
Враг ищет пушечное мясо
По мнению Мусиенко, план увеличения русской армии является среднесрочной перспективой. Кремль планирует набирать контрактников. Эксперт считает, что это могут делать с двух причин:
- дать сигнал Западу и НАТО, что Россия не прекратит агрессию;
- показать, сколько ресурсов есть в оружии, амуниции, обеспечении, выплатах.
Людей теоретически они могут найти, а обеспечение и ресурсы неизвестно. Особенно учитывая все потери, – добавил Мусиенко.
Мобилизация в России: последние новости
- Российским пропагандистам запрещают говорить о мобилизации. Распоряжение об этом поступило из администрации президента Путина.
- В разведке Великобритании считают, что заявления Кремля о 1,5 миллионе солдат больше похожи на фантазии. По мнению разведчиков, Россия хочет затянуть войну.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизованные нужны для "защиты новых территорий" и будущих наступлений.