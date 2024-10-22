Речь идет о 1 февраля 2025 года. Об этом сообщили журналистам "РБК-Украина" источники в Силах обороны.

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Что планирует Россия делать в Курской области

По данным источника издания в Силах обороны, кроме установления срока до 1 февраля 2025 года по вытеснению ВСУ из Курской области, россияне также планируют до 25 февраля создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы – на территориях Украины.

Первоначальные планы Москвы указывали на то, что вражеские силы имели целью вытеснить украинскую армию из региона до середины октября. Однако этот срок уже прошел без ожидаемого результата. Несмотря на это, собеседник издания отметил, что российские войска все же достигли определенных тактических успехов в течение последних недель в Курской области.

Более того, в материале говорится, что Москва развернула более 40 000 военных, пытаясь восстановить контроль над частью Курской области. Ситуация на местах остается нестабильной, контроль над населенными пунктами быстро меняется, иногда в течение одного дня.

Источник также отметила, что оборона Вооруженных Сил Украины в этом российском регионе остается незыблемой. Хотя перспективы дальнейшего расширения курского плацдарма представляются ограниченными.

Ранее в августе президент России Владимир Путин приказал своим военным вытеснить украинские силы из Курской области до 1 октября, сохраняя при этом присутствие в критически важных районах Донбасса.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 16 октября рассказывал, что Силам обороны удалось снова остановить продвижение россиян в Курской области. Это произошло несмотря на большое давление, которое оказывал враг.