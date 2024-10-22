Мовиться про 1 лютого 2025 року. Про це повідомили журналістам "РБК-України" джерела у Силах оборони.

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Що планує Росія робити у Курській області

За даними джерела видання у Силах оборони, окрім встановлення терміну до 1 лютого 2025 року з витіснення ЗСУ з Курської області, росіяни також планують до 25 лютого створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України.

Початкові плани Москви вказували на те, що ворожі сили мали на меті витіснити українську армію з регіону до середини жовтня. Однак цей термін вже минув без очікуваного результату. Попри це, співрозмовник видання зазначив, що російські війська все ж досягли певних тактичних успіхів протягом останніх тижнів у Курській області.

Ба більше, у матеріалі мовиться, що Москва розгорнула понад 40 000 військових, намагаючись відновити контроль над частиною Курської області. Ситуація на місцях залишається нестабільною, контроль над населеними пунктами швидко змінюється, іноді протягом одного дня.

Джерело також зазначила, що оборона Збройних Сил України у цьому російському регіону залишається непорушною. Хоча перспективи подальшого розширення курського плацдарму видаються обмеженими.

Раніше у серпні президент Росії Владімір Путін наказав своїм військовим витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня, зберігаючи при цьому присутність у критично важливих районах Донбасу.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 16 жовтня розповідав, що Силам оборони вдалося знову зупинити просування росіян в Курській області. Це сталося попри великий тиск, який чинив ворог.