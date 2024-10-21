Росіяни спробують відділити українські війська в певному районі та потроху їх витісняти. Про це 24 Каналу розповів експерт сектору оборони та безпеки Олег Старіков, зауваживши, що на ситуацію також впливає зміна погоди.

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Що задумали росіяни на Курському напрямку

Експерт сектору оборони розповів, що перед початком планування Курської операції Генштаб ставив перед собою не лише військові, а й політичні цілі. Однією з них стало відтягування оперативних стратегічних російських резервів зі східного та південного напрямків. Однак росіяни перекинули туди свої війська не в тій кількості, в якій планувалось.

Щодо політичної цілі, окупанти оголосили в Курській області не воєнний стан, а "контртерористичну операцію". У такий спосіб ворог переформатував ведення бойових дій. Зараз росіяни, буцімто, витискають Збройні Сили України з Курського напрямку.

На першому етапі росіяни зайняли своїми повітряно-десантними військами певні плацдарми, на другому етапі вони їх укріпили. Мовиться про Зелений шлях, Російську Конопельку та Черкаську Конопельку. Цього тижня було певне затишшя і росіяни починатимуть третій етап. Росіяни намагатимуться через Кореневе "розрізати" українські війська на дві частини,

– пояснив Старіков.

Окупанти це роблять для того, щоб витіснити українські підрозділи з північного плацдарму на південний плацдарм. Після цього, якщо росіянам вдасться втілити свій план, вони будуть пробувати витіснити ЗСУ до кордону з Україною.

Зауважте! Військовослужбовець ЗСУ, політологом Кирило Сазонов розповів, що в Курській області ситуація постійно змінюється, невеликі ділянки переходять із рук в руки. Росія зосередила в Курській області 50 тисяч особового складу.

Експерт сектору оборони припустив, що ця фаза розпочнеться з дня на день і тоді розпочнуться активні бойові дії. Для прикладу, в районі Любимівки окупантам вже вдалось трішки посунути ЗСУ.

Ситуація важка. Генштаб все розуміє та робить все можливе, щоб перекинути туди резерви. Наша мобільна оборона повинна бути професійною, –

наголосив Старіков.

Крім того, на ситуацію в Курській області буде впливати зміна погодних умов. На Курщині більшість доріг ґрунтових, яких може розмити через дощ. Українські війська мають колісну техніку, що буде ускладнювати її рух подібними дорогами.