Россияне попытаются отделить украинские войска в определенном районе и понемногу их вытеснять. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков, отметив, что на ситуацию также влияет изменение погоды.

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Что происходит на Курском направлении

Эксперт сектора обороны рассказал, что перед началом планирования Курской операции Генштаб ставил перед собой не только военные, но и политические цели. Одной из них стало оттягивание оперативных стратегических российских резервов с восточного и южного направлений. Однако россияне перебросили туда свои войска не в том количестве, в котором планировалось.

Относительно политической цели, оккупанты объявили в Курской области не военное положение, а "контртеррористическую операцию". Таким образом враг переформатировал ведение боевых действий. Сейчас россияне, якобы, вытесняют Вооруженные Силы Украины с Курского направления.

На первом этапе россияне заняли своими воздушно-десантными войсками определенные плацдармы, на втором этапе они их укрепили. Говорится о Зеленом пути, Российскую Конопельку и Черкасскую Конопельку. На этой неделе было определенное затишье и россияне будут начинать третий этап. Россияне будут пытаться через Коренево "разрезать" украинские войска на две части,

– объяснил Стариков.

Оккупанты это делают для того, чтобы вытеснить украинские подразделения с северного плацдарма на южный плацдарм. После этого, если россиянам удастся воплотить свой план, они будут пробовать вытеснить ВСУ к границе с Украиной.

Заметьте! Военнослужащий ВСУ, политологом Кирилл Сазонов рассказал, что в Курской области ситуация постоянно меняется, небольшие участки переходят из рук в руки. Россия сосредоточила в Курской области 50 тысяч личного состава.

Эксперт сектора обороны предположил, что эта фаза начнется со дня на день и тогда начнутся активные боевые действия. Для примера, в районе Любимовки оккупантам уже удалось немного подвинуть ВСУ.

Ситуация тяжелая. Генштаб все понимает и делает все возможное, чтобы перебросить туда резервы. Наша мобильная оборона должна быть профессиональной, –

подчеркнул Стариков.

Кроме того, на ситуацию в Курской области будет влиять изменение погодных условий. На Курщине большинство дорог грунтовых, которых может размыть из-за дождя. Украинские войска имеют колесную технику, что будет затруднять ее движение по подобным дорогам.