Путин поставил задачу захватить Донбасс до марта: полковник ВСУ оценил такой сценарий

Владимир Путин поставил перед командующим оккупационными войсками в Украине Валерием Герасимовым задачу до конца марта захватить Донецкую область. Впрочем, полностью взять и захватить ее россияне никогда не смогут.

Так, российские захватчики просто не имеют сил и средств для реализации такого сценария Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Россияне и сами понимают, что это нереальный дедлайн

Особенно сейчас, когда украинская армия набрала силы и подтянула средства. В то же время оккупантам нет откуда их брать. Следовательно, за Донецкую область не стоит беспокоиться.

Впрочем, захватчики продолжают давить в районе Бахмута, а именно к югу от города – возле Константиновки и к северу – в сторону Северска. Однако несут там потери.

Россияне прекрасно понимают, что дедлайн относительно марта является невозможным, поэтому забивают в расчеты нынешнюю скорость (продвижения – 24 Канал) и будут двигаться с ней пока украинские войска не нанесут ударов по направлениям, которые расписаны нашим Генштабом,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Максимум, что оккупанты могут совершить в ближайшие несколько месяцев, это возобновить продвижение с такой же скоростью южнее Донецка. То есть начать движение на границы Донецкой области, но с Юга – в районе Угледара, Новоселки или немного западнее – из района Гуляйполя.

"Но не больше. У них не хватает сил и средств для выполнения каких-то масштабных действий и не хватит даже для захвата Донецкой области, но они будут пытаться", – подчеркнул военный эксперт.

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А все потому, что российскому военному командованию необходимо любым способом удержать сухопутный коридор до оккупированного полуострова Крым. Для этого захватчики усиливают и Запорожское направление, увеличивая плотность войск мобилизованными. Это и есть две основные задачи оккупационного войска.

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Поможет ли оккупантам увеличение войска

В Кремле решили увеличить численность оккупационного войска до 1,5 миллиона военнослужащих посредством создания новых военных подразделений или частей. Впрочем, даже для создания одной дивизии требуется несколько лет. России нужно будет серьезно напрячься, чтобы реализовать этот план.

Вся российская армия все, что смогла сейчас – это удерживать пока сухопутный коридор в Крым: Донбасс с частью Запорожской и Херсонской областей, но не больше. Поэтому до них дошло, что нужно увеличиваться, потому что остальные направления у них сейчас "голые",

– отметил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, увеличение армии страны-агрессора вряд ли доставит проблемы Украине. Однако это свидетельствует о том, что россияне планируют длительную войну.