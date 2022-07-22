Глава разведки прокомментировал слухи о планах россиян захватить Одессу в 2023 году

россияне после полномасштабного вторжения в Украину уже неоднократно меняли свои планы. Теперь все чаще раздается информация о том, что следующим масштабным местом наступления станет Одесса.

российское вторжение в Украину начиналось со словами "взять Киев за три дня". Через 149 дней по состоянию на 22 июля российских войск давно нет возле Киева. Зато 39 тысяч российских оккупантов были уничтожены.

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После этого планы оккупатов неоднократно претерпевали изменения. И чем больше украинские военные получали новое вооружение, тем эти изменения были кардинальными.

На Западе убеждены, что в 2023 году россия будет пытаться захватить Одессу. Таким образом, оккупанты будут пытаться полностью отрезать Украину от моря. В 2022 году до этого не дошло – захватчики не сумели захватить Николаев. А в Черном море потерпели поражение в боях за остов Змеиный, откуда вынуждены были отступить.

"Дурак мнением богатеет", – отреагировал на такие заявления руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Хотя он подтвердил, что россия и дальше планирует захватывать территорию Украины. В том числе и Одессу.

"План у них такой есть. План и у нас есть. А что будет – покажет время. Все наши вопросы решили только мы сами только военным путем, то есть путем силы. Будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего другого не будет. А россия будет пытаться делать свои действия, это нормально. Они – страна-агрессор, страна-оккупант, это для них естественно. Но у них ничего не удастся", – заявил Кирилл Буданов.

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