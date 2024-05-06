На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту. Поэтому, цивилизованный мир должен не допустить реализации оккупантами соответствующего сценария. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Смотрите также Радиация не видит границ, – Зеленский в день памяти Чернобыля напомнил о новых угрозах

Запуск станции россиянами – абсурд

Герман Галуженко заявил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых по состоянию на сейчас российские захватчики не допускают на территорию Запорожской атомной электростанции.

Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции – это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права,

– сказал он.

Более того, глава Минэнерго отметил ряд существенных технических проблем на оккупированном объекте, в частности на завершении сроков использования ядерного топлива и отсутствии достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов.

"Проблема с поставками воды на станцию возникла после уничтожения россиянами Каховской дамбы. И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды", – пояснил министр.

Чиновник также добавил, что попытки оккупантов обеспечить потребности станции водой путем разработки скважин также не соответствует никаким стандартам.

Россия постоянно осуществляет провокации на ЗАЭС: коротко