На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Тому, цивілізований світ повинен не допустити реалізації окупантами відповідного сценарію. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Запуск станції росіянами – абсурд

Герман Галуженко заявив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких станом на зараз російські загарбники не допускають на територію Запорізької атомної електростанції.

Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в Росії й привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права,

– сказав він.

Ба більше, очільник Міненерго наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об’єкті, зокрема на завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", – пояснив міністр.

Посадовець також додав, що спроби окупантів забезпечити потреби станції водою шляхом розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.

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