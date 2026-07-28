Об этом сообщает Bloomberg.

Какой способ придумали россияне?

Военные и транспортные ведомства России уже ведут переговоры с зернотрейдерами и владельцами судов по защите грузов, выходящих через Азовское море.

Обычно через этот маршрут проходит около четверти российского экспорта зерна, однако последние две недели торговля была приостановлена из-за ударов по портам, судам и другой морской инфраструктуре.

По данным Bloomberg, Москва рекомендует временно оснащать балкеры "всем необходимым" – от бронепластин и мешков с песком до сеток для защиты от дронов и позиций для крупнокалиберных пулеметов. На первом этапе маршрута суда также будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова.

Эти предложения демонстрируют угрозу, которую украинские беспилотники представляют для многомиллиардной российской торговли зерном. Атаки уже ограничивают экспортные доходы России и наносят ущерб доходам фермеров в разгар сезона сбора урожая,

– говорится в материале.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский флот может обеспечивать защиту гражданских судов страны. Он также упомянул слова Владимира Путина, ранее заявившего, что атаки на торговые суда следует расценивать как "акты пиратства".

В то же время, Песков признал, что установление вооружения на гражданских кораблях запрещено международным правом.

Как сообщает Bloomberg, некоторые судовладельцы и трейдеры скептически оценивают эффективность предложений россиян, а часть участников рынка предупреждает, что подобные меры могут оказаться слишком дорогими.

По данным аналитической компании Logistic OS, движение гражданских судов в российских портах Азовского моря полностью прекращено. Исследовательская компания SovEcon оценивает, что Россия может ежемесячно терять от 0,5 до 1,5 миллионов тонн экспорта зерна, если ограничения на судоходство в Азовском море сохранятся.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) также сообщил, что Россия начала формировать специальные подразделения беспилотных систем в составе военно-морского флота после серии успешных атак украинских дронов. Новые полки должны защищать корабли и военно-морские объекты в Черном и Азовском морях.