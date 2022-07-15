До чего же докатилась россия, – Пионтковский пошутил об оружии Ирана для оккупантов
Несколько дней назад россия обратилась за помощью к Ирану. путин хотел купить у них беспилотники, которые использовали бы в войне против Украины.
Путин получил международную пощечину, – Пионтковский
Это многое говорит о нынешней ситуации в москве. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Понимаете, до чего докатилась Россия? Мало того, что она – придаток Китая, так теперь в своих технологиях зависит от Ирана.
– сказал он.
Как отметил он, примечательно, что путин хотел отправиться в Иран в надежде получить там 200 или 300 беспилотников, но уже на следующий день после этого заявления получил очередную международную пощечину – в последнее время это стало для него привычным делом.
Так, в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна занимает нейтральную позицию и не будет поддерживать военными поставками ни одну из сторон.
"Тогда песков был вынужден объявить, что "а мы и не собирались", – заметил Пионтковский.
Пионтковский прокомментировал попытку россии наладить связи с Ираном: смотрите видео
Что в США говорят о желании России купить дроны у Ирана
- Идею россии о покупке беспилотников в Иране прокомментировали в США. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что попытка путина наладить связи с Ираном очень показательна. Она свидетельствует о том, что Россия становится все более отрезанной от мира.
- Он выделил и еще одну причину для такой просьбы кремля – влияние санкций на россию. В результате ограничений экспорта и импорта она столкнулась с дефицитом для пополнения собственных оборонных потребностей.
- К слову, ранее в США сообщалось, что Иран готовится предоставить россии беспилотники, в том числе и боевые. Также, по их информации, иранцы должны были обучать российских военных пользоваться этими дронами.
- Однако официальная позиция Тегерана отличается. В Иране признали, что сотрудничают с россиянами в сфере обороны, но от предоставления им военной помощи отказались.