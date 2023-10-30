Россияне хотели сделать из Крыма военный хаб, но досягаемость ВСУ реальна, – Гуменюк

На сегодняшний день во временно оккупированном Крыму проходят мощные маневры силами и средствами. Российские захватчики пытаются маневрами защититься и переразделить силы.

Свои силы оккупанты частично поставляют на левобережье, и частично пытаются защитить то, что есть на полуострове. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Оккупантам постоянно что-то кажется, чувствуют себя в Украине, – Гуменюк о взрывах в Крыму

Что сейчас происходит в Крыму

По словам Гуменюк, на сегодняшний день проходят мощные маневры силами и средствами. Все осознают, что оккупанты пытались создать из Крыма военный хаб, где будет храниться и находиться их ресурс.

Действительно сейчас, осознавая, что сезон "хлопка" продолжается, и досягаемость ВСУ реальна, оккупанты пытаются маневрами защититься и переразделить силы. Потому что частично снабжают их на левобережье, а частично пытаются защитить то, что есть на полуострове,

– отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что работа – это комплекс, она большая и масштабная.

"Их много. Нам нужно много усилий и еще немного времени для подведения итогов и результатов", – добавила спикер ОК "Юг".

Зеленский рассказал о работе над деоккупацией Крыма

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ прилагают немало усилий, чтобы Крым был освобожден от оккупантов. Одним из главных достижений украинских защитников является то, что российский Черноморский флот начал постепенно убегать с полуострова.

Украинский лидер отметил, что это является историческим достижением.

"Российский Черноморский флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. И это историческое достижение. Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота. Вернее для его остатков на оккупированной территории Грузии. То есть в южно- восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их повсюду достанем", – заявил Зеленский.