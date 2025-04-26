Россия давила на самом высоком уровне, чтобы сорвать визит Зеленского в ЮАР, – ОП

Зеленский 24 апреля впервые посетил ЮАР. В Офисе президента рассказали, что Россия стремилась сорвать этот визит.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило заявил в эфире телемарафона.

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Как Россия пыталась сорвать визит Зеленского в ЮАР

Визит президента Украины в Южно-Африканскую республику планировали и готовили давно. Но россияне безумно давили на самом высоком уровне, чтобы он не состоялся.

Они прилагали максимальные усилия, чтобы сорвать этот визит, чтобы предотвратить присутствие Украины на Африканском континенте и предупредить его,

– рассказал Брусило.

Однако ЮАР в этом году председательствует в G20, голос этой страны слышат в мире. Зеленский совершил первый полноценный визит туда, поэтому его встреча с Сирилом Рамафосой была очень важной.

К сожалению, президент прервал свой визит в ЮАР из-за российских ракетных обстрелов. Но Киев и Кейптаун могут сотрудничать в области энергетики, сельского хозяйства, образования и тому подобное.

Добавим, что Зеленский подчеркнул: Россия хочет эксклюзивного присутствия в Африке, Латинской Америке, на других континентах.

"Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные, человеческие прежде всего, гуманитарные, экономические отношения со странами африканского континента", – сказал президент.