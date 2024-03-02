О том, что белорусы и россияне не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО "Град" сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Как россияне и белорусы не пришли к согласию

Согласно контракту, белорусский подрядчик, ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции российскому заказчику – ЗАО "Специальное конструкторское бюро".



Речь, в частности, о рамах, основы, направляющие трубы, люльки и другие элементы боевых машин.



По данным ГУР, спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500 – 600%.

После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это будет означать снижение качества продукции, а следовательно – повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".

– говорится в сообщении ГУР.

Стоит отметить, что оба предприятия – белорусское ОАО "Волатавто" и российское ЗАО "Специальное конструкторское бюро" находятся под действием международных санкций.

Какова ситуация на границе с Беларусью

Представитель ГПСУ Андрей Демченко 29 февраля рассказал, что ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. По его словам, с украинской стороны продолжается строительство укреплений для защиты линий границы и приграничных территорий. Он отметил, что создаются возможности, которые позволили бы отразить любую атаку в случае повторного наступления с этого направления.

В то же время он отметил, что у россиян нет достаточно сил для вторжения с территории Беларуси.

Представитель ГПСУ также отметил, что на территории Беларуси нет такой мощной группировки войск, которая могла бы представлять угрозу Украине.

Однако, поскольку Лукашенко остается союзником Путина, спецподразделения разведки продолжают пристально следить за ситуацией на границе, чтобы предусмотреть угрозу и необходимость усиления.