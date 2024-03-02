Про те, що білоруси і росіяни не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до РСЗВ "Град" повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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Як росіяни і білоруси не дійшли згоди

Відповідно до контракту, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові – ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".



Мовиться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.



За даними ГУР, суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками – вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500 – 600%.

Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли «вихід» для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже – підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

– йдеться в повідомленні ГУР.

Варто зазначити, що обидва підприємства – білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" перебувають під дією міжнародних санкцій.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Речник ДПСУ Андрій Демченко 29 лютого розповів, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін. За його словами, з українського боку продовжується будівництво укріплень для захисту ліній кордону і прикордонних територій. Він зазначив, що створюються можливості, які дозволили б відбити будь-яку атаку у разі повторного наступу з цього напрямку.

Водночас він зауважив, що у росіян немає достатньо сил для вторгнення з території Білорусі.

Речник ДПСУ також наголосив, що на території Білорусі немає такого потужного угруповання військ, яке могло б становити загрозу Україні.

Однак, оскільки Лукашенко залишається союзником Путіна, спецпідрозділи розвідки продовжують пильно стежити за ситуацією на кордоні, аби передбачити загрозу і потребу посилення.