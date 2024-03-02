Йдеться про дві бригади ССО – 103-тю і 5-ту. Про це з посиланням на "Білоруську вивідку" пише 24 Канал.

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Білоруські військові відпрацьовують диверсійні рейди

Бійці-розвідники у складі відділення автономно, але в тактичній взаємодії з особовим складом своїх розвідгруп (рот), переважно в нічних умовах, постійно здійснюють диверсійно-розвідувальні тактичні рейди дальністю 30 кілометрів.

Таким чином, потай, за підтримки розвідувальних дронів, вони здійснюють кидки по пересіченій лісистій місцевості з дотриманням маскування і окремими групами (відділеннями) в 10 бійців-розвідників. На собі несуть всі типи легкого озброєння, боєприпаси, гранатомети-міномети, великокаліберні кулемети, ПЗРК, ПТРК та інше,

– пише телеграм-канал.

Додали, особливість полягає в тому, що бійці Лукашенка тренуються на таємне піше проходження 30 кілометів по пересіченій лісистій місцевості малими групами. Без підтримки бронетехніки, тільки під прикриттям розвідувальних і ударних БпЛА. І хоча такі кидки виходять за межі фізичних можливостей особового складу, командування ставить норматив: бігом інтервалами з короткими замаскованими перепочинками протягом 8 годин.

"Таких відстаней без моторизованої техніки не тренували навіть за часів СРСР. Йдеться про зовсім нову тактику, вироблену під час "СВО" (повномасштабної війни – 24 Канал) – штурмові дії пішим порядком малими групами без техніки", – написали активісти.

Додали, штаби білоруських бригад організують марші саме в умовах холмистої лісистої місцевості. Для особового складу навмисно вибирають круті пагорби. Так, відпрацювання штурмових дій відбувається переважно за умов штурму панівних висот, покритих лісом. В умовах облаштованих на них довгострокових укріплених позицій противника.

Ця горбиста місцевість, на наш погляд, характерна саме для Вільнюського району та півночі Білорусі і зовсім не схожа на поліський ландшафт. Постає питання: навіщо "мирній" армії, яка обороняється, готуватися до явно наступальних дій? Попереджений – озброєний. Відповідно до нашого аналізу, Литва має не менше ніж півтора року, щоб ґрунтовно підготуватися до оборони,

– заявили в "Білоруській вивідці".