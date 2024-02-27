Раніше, стало відомо, що Національна асамблея Угорщини 26 лютого ухвалила важливе рішення. Воно стосується вступу Швеції до НАТО.
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Про що заявив литовський дипломат
Колишній очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс зробив заяву, яка пов'язана із Швецією та її вступом у Північноатлантичний Альянс.
Литовський дипломат Лінас Лінкявічюс заявив, що після вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО.
Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим,
– написав Лінкявічюс.
Він додав, що попередні неправдиві звинувачення Росії в тому, що вона оточена Альянсом, тепер стають реальністю.
Вступ Швеції до НАТО: що відомо
- 18 травня 2022 року Швеція разом з Фінляндією разом подали заявки на приєднання до НАТО.
- Вже 4 квітня 2023 року Фінляндія стала членом НАТО. Однак, що стосується Швеції, то до неї були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.
- Уже 23 січня 2024 року парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до Альянсу. Тоді 287 голосів було "за", а 55 депутатів виступили проти.
- Вчора, 26 лютого, вступ Швеції до НАТО ратифікував парламент Угорщини.