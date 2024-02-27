Ранее, стало известно, что Национальная ассамблея Венгрии 26 февраля приняла важное решение. Оно касается вступления Швеции в НАТО.
Смотрите также Вероятность ввода войск НАТО в Украину: все о резонансном заявлении Макрона
О чем заявил литовский дипломат
Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление, которое связано со Швецией и ее вступлением в Североатлантический Альянс.
Литовский дипломат Линас Линкявичюс заявил, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО.
Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым,
– написал Линкявичюс.
Он добавил, что предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена Альянсом, теперь становятся реальностью.
Вступление Швеции в НАТО: что известно
- 18 мая 2022 года Швеция вместе с Финляндией вместе подали заявки на присоединение к НАТО.
- Уже 4 апреля 2023 года Финляндия стала членом НАТО. Однако, что касается Швеции, то к ней были замечания со стороны Турции и Венгрии.
- Уже 23 января 2024 года парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. Тогда 287 голосов было "за", а 55 депутатов выступили против.
- Вчера, 26 февраля, вступление Швеции в НАТО ратифицировал парламент Венгрии.