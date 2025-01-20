Военный аналитик из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что Россия была довольно влиятельным геополитическим игроком на Ближнем Востоке тогда, когда имела весомое влияние на Сирию. Однако, после войны там, Кремль и власти Ирана потерпели серьезную неудачу.

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"Для России это более медийное фиаско, а для Ирана – стратегическое. Несмотря на подписанный договор, между этими странами есть серьезные разногласия из-за провала в Сирии. Каждая из сторон обвиняет друг друга в этом", – сказал он.

Сотрудничество Ирана и России

Давид Шарп отметил, что, несмотря на определенные разногласия, сотрудничество между Россией и Ираном все же продолжается.

Обратите внимание! Россия и Иран подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на 20 лет с возможностью автоматического продления. Соглашение предусматривает взаимопомощь в случае катастроф. Путин назвал договор "прорывным" и заявил, что отношения между странами должны выйти на новый уровень.

Обе страны сейчас находятся в частичной изоляции, у них есть много врагов и проблем, поэтому им очень важно найти общие точки соприкосновения, чтобы иметь собственную выгоду.

Россия и Иран могли связать подписание договора с инаугурацией Дональда Трампа, однако серьезного значения это все же не имеет, ведь важнее то, что там прописано 47 пунктов по сотрудничеству между странами,

– отметил военный аналитик.

В частности говорится об экономической, транспортной и военно-технической сферах. По словам Давида Шарпа, это очень важно для обеих стран.

Не только Украину беспокоит вопрос вооружения, но и весь мир волнуется из-за того, что Россия может помочь Ирану создать ядерное оружие.

На самом деле это противоречит российским интересам, поэтому, я надеюсь, что этого не произойдет,

– высказался военный аналитик.