Как сообщают российские СМИ, на торжественной церемонии запуска объекта в Приморском крае присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

Что известно об автомобильном сообщении между странами?

Подъездная дорога от нового моста будет выходить непосредственно на федеральную автомагистраль "Уссури". Эта магистраль является частью международного транспортного коридора "Запад-Восток", который обеспечивает сквозное скоростное сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком.

"Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно взаимодействуют практически во всех направлениях, а также координируют усилия с целью укрепления региональной безопасности и стабильности", – заявил Михаил Мишустин.

Одновременно со строительством моста на границе завершено сооружение нового автомобильного пункта пропуска "Хасан", оснащенного десятью полосами движения.

Скрытый логистический коридор для военных нужд

Соглашение о строительстве моста через реку Туманную было подписано в 2024 году во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, а непосредственные строительные работы начались в 2025 году. До этого между двумя государствами функционировали только железнодорожный мост и авиасообщение.



Автомобильный мост между Россией и КНДР / Графика Guardian

Как отмечалось в расследовании международного издания The Guardian, главная цель создания автомобильного сообщения заключается в формировании малозаметного военно-логистического коридора между странами.

Эксперты из организации Truth Hounds подчеркивают, что автомобильный транспорт позволяет гораздо легче избегать спутникового слежения западных спецслужб по сравнению с железной дорогой, поскольку грузовики одинаково выглядят на снимках из космоса и не привязаны к фиксированным железнодорожным узлам.

К слову, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко заявил, что Россия все активнее привлекает граждан КНДР к внутренним и военным процессам. По его словам, это позволяет Кремлю высвобождать российских военных для участия в войне против Украины без объявления новой мобилизации.