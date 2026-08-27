Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что северокорейские военные и гражданские специалисты постепенно заменяют россиян во многих сферах. Это позволяет командованию оккупационных войск высвободить дополнительные людские ресурсы непосредственно для ведения боевых действий.

Чем Россия может заменить мобилизацию?

Северокорейские граждане уже активно работают на российских предприятиях, в том числе на объектах критической инфраструктуры и ВПК. Примером этого стал взрыв на строительной площадке Амурского газохимического комплекса, где среди погибших и раненых обнаружили рабочих из КНДР.

По словам эксперта, в России в настоящее время находятся тысячи военнослужащих инженерных войск КНДР, которые будут возводить фортификационные сооружения в Курской области. В то же время их присутствие освобождает россиян для отправки на передовую.

Даже северокорейские военные, даже те, кто напрямую не будет задействован в военных операциях России против Украины, все равно позволят российскому командованию высвободить дополнительные ресурсы. Они будут выполнять работу, которую должен был бы делать российский солдат, а он вместо этого пойдет воевать непосредственно на территории Украины,

– подчеркнул Жовтенко.

Он обратил внимание на то, что Кремль на протяжении многих лет увеличивает штатную численность вооруженных сил и призывает срочников в течение всего года. В дальнейшем этих юношей с помощью активной обработки склоняют к подписанию контрактов, что является одной из форм скрытой мобилизации.

Кроме того, россияне высоко оценивают дисциплинированность трудовых мигрантов из КНДР на заводах. В то же время Пхеньян получает от Москвы важную технологическую экспертизу для совершенствования собственного ракетного арсенала.

Такой инжиниринг, когда Россия проводит испытания, а Северная Корея совершенствует свои разработки на основе полученного опыта, является очень опасным. Это вносит дисбаланс в ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вызывает беспокойство у Южной Кореи. Партнерство между Россией и КНДР будет укрепляться, ведь это также в интересах Китая для усиления давления на Запад,

– подытожил он.

Жовтенко о сотрудничестве России и КНДР: смотрите видео