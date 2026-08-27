Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зазначивши, що північнокорейські військові та цивільні фахівці поступово заміняють росіян у багатьох сферах. Це дозволяє командуванню окупаційних військ вивільняти додатковий людський ресурс безпосередньо для ведення бойових дій.

Як Росія може замінити мобілізацію?

Північнокорейські громадяни вже активно працюють на російських підприємствах, включно з об'єктами критичної інфраструктури та ВПК. Прикладом цього став вибух на новобудові Амурського газохімічного комплексу, де серед загиблих та поранених виявили робітників із КНДР.

За словами експерта, у Росії наразі перебувають тисячі військовослужбовців інженерних військ КНДР, які зводитимуть фортифікації в Курській області. Водночас їх присутність вивільняє росіян для відправки на передову.

Навіть північнокорейські військові, навіть ті, які напряму не будуть залучені у військових операціях Росії проти України, вони все одно російському командуванню дозволять вивільнити додатковий ресурс. Вони виконуватимуть роботу, яку мав би робити російський солдат, а він замість цього піде воювати безпосередньо на території України,

– наголосив Жовтенко.

Він звернув увагу на те, що Кремль роками збільшує штатну чисельність збройних сил та призиває строковиків упродовж усього року. Надалі цих юнаків активною обробкою схиляють до підписання контрактів, що є однією з форм прихованої мобілізації.

Окрім цього, росіяни високо оцінюють дисциплінованість трудових мігрантів з КНДР на заводах. Водночас Пхеньян отримує від Москви важливу технологічну експертизу для покращення власного ракетного арсеналу.

Оцей інжиніринг, коли Росія тестує, а Північна Корея вдосконалює свої вироби на основі отриманого досвіду, є дуже небезпечним. Це вносить дисбаланс у безпекову ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та викликає занепокоєння Південної Кореї. Партнерство між Росією та КНДР зростатиме, адже це також в інтересах Китаю для посилення тиску на Захід,

– підсумував він.

Жовтенко про співпрацю Росії та КНДР: дивіться відео