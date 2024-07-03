Окончательно союз Владимира Путина и Ким Чен Ына закрепился во время визита главы Кремля в Пхеньян и подписания ими стратегического договора. Бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри рассказала 24 Каналу, что в ответ на это Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония должны усилить свое сотрудничество.

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США должны поддерживать коалицию

После заключения всеобъемлющего договора между Россией и Северной Кореей, страны взяли на себя обязательства оказывать друг другу военную помощь. Также нельзя исключать, что в рамках договоренностей, войска КНДР будут направлены в Украину – воевать на стороне России.

По крайней мере Москва и Пхеньян вероятно уже договорились о том, что в июле Северная Корея отправит свои инженерные войска на оккупированные территории Украины.

Западные страны должны отреагировать на объединение сил Путина и Ким Чен Ына. Однако возникает вопрос, как именно.

Северная Корея уже находится под жесткими санкциями. Это государство-изгой, которое уже изолировано. Поэтому у нас осталось немного рычагов влияния на нее,

– отметила Сью Ми Терри.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. Однако, по ее словам, после провала саммита в Ханое в 2019 году, который не завершился подписанием соглашений, диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей не было.

Относительно России, против которой тоже введены самые строгие санкции, то Запад также не имеет достаточно инструментов, чтобы оказать на нее давление.

"Единственное, что могут сделать США, – продолжать работать с нашими европейскими и азиатскими союзниками, поддерживать эту коалицию и пытаться продолжать делать это в дальнейшем", – подчеркнула бывший аналитик ЦРУ.