Финская государственная компания по поставкам газа Gasum отказалась от покупки сжиженного природного газа из России. Стратегический советник Razom We Stand Олег Савицкий сказал 24 Каналу, что сейчас продолжаются в Европе политические баталии о прекращении импорта российского газа.

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Процесс неизбежен

Крупнейшими импортерами сжиженного газа в Европе являются Испания, Франция и Бельгия. Они пока не демонстрируют существенных движений в том, чтобы поддержать санкции против России.

В то же время в парламенте Франции ведутся острые дискуссии о том, что страна должна прекратить импорт российского сжиженного природного газа,

– отметил Савицкий.

Однако компании из Франции, Бельгии, Испании, которые долгое время "сидели" на российском сжиженном газе, не спешат сворачивать бизнес с Россией.

Но этот процесс неизбежен. За первыми санкциями будут следующие. Этот бизнес будет закрываться,

– уверен он.

Первый удар по экспорту сжиженного природного газа нацелен на перекрытие доступа к внешним рынкам, потому что Россия была и есть критически зависимой от европейских портов для экспорта на внешние рынки – в Индию, Китай и другие страны мира.

В России очень маленький флот танкеров для СПГ. Они дорогие в обслуживании, потому что эти танкеры специально предназначены для того, чтобы заходить в северные моря и доставлять газ с полуострова Ямал. Если эти танкеры будут плавать весь маршрут от Ямала до Шанхая, то логистические расходы россиян значительно возрастут.

Бизнес-модель россиян, по его словам, была рассчитана на использовании танкеров третьих стран через перевалку в европейских портах. Однако 14-й пакет санкций ЕС это отменяет.

"Эти санкции должны нанести России значительный ущерб. Перевалка сжиженного природного газа и экспорт на азиатские рынки приносили Москве по меньшей мере 2 миллиарда евро в год. Россияне уже сейчас их потеряли. В дальнейшем все будет зависеть от стран-членов ЕС – как быстро они будут отказываться от импорта российского сжиженного газа", – подчеркнул Олег Савицкий.

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