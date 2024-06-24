Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что благодаря санкциям Россия постепенно превращается в Северную Корею. Однако до банкротства ее пока не довели.

Важно У российских артистов и бизнесменов будет гореть: кто попал в 14-й санкционный список ЕС

Есть неплохие пункты

В новом пакете санкций в частности есть пункты по странам, продающим технологии, которые должны заботиться о том, чтобы они не попали в Россию.

Также вводятся ограничения в предоставлении технологий для завершения проектов по сжиженному газу, например таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.

Кроме того, вводятся санкции на импорт российского газа через терминалы ЕС, которые не являются подключенными к системе природного газа.

В то же время ограничения коснулись "Системы передачи финансовых сообщений" (SPFS), благодаря которой осуществляется часть транзакций с Россией.

В новом пакете санкций есть очень неплохие пункты. Однако с точки зрения предыдущих 14 пакетов, возникает вопрос: разве сразу все эти санкции нельзя было ввести? Когда хотите кого-то экономически обанкротить, сразу принимаете такой пакет санкций, который ставит страну на колени. Сейчас Россия "хромает" на одну ногу, но на колени ее еще не поставили,

– подчеркнул политолог.



В 14 санкционном пакете много внимания уделяется ограничениям по перегрузке российского сжиженного газа. Однако полного запрета его импорта пока нет.

Пытается догнать лидеров

В то же время Россия уже не является лидером в этой сфере, ведь Норвегия забрала все российские трубные контракты.

Россияне, по его мнению, осознали, что они проиграли. Война в Украине поставила точку в российской трубной инфраструктуре. Владимир Путин хотел влиять на внутренние рынки, на цену коммуналки в каждой из стран Европейского Союза. Однако у него не получилось. Сейчас Россия пытается догнать лидеров по поставкам сжиженного газа в Европу – Норвегию, Катар.

"Чтобы окончательно задушить российскую экономику сжиженного газа нужно будет ввести еще два санкционных пакета", – предположил Николай Давидюк.