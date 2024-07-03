Остаточно союз Владіміра Путіна та Кім Чен Ина закріпився під час візиту очільника Кремля до Пхеньяну та підписання ними стратегічного договору. Колишній аналітик ЦРУ з питань КНДР Сью Мі Террі розповіла 24 Каналу, що у відповідь на це Сполучені Штати, Південна Корея та Японія мають посилити свою співпрацю.

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США мають підтримувати коаліцію

Після укладання всеосяжного договору між Росією та Північною Кореєю, країни взяли на себе зобов'язання надавати один одному військову допомогу. Також не можна виключати, що в межах домовленостей, війська КНДР будуть направлені в Україну – воювати на боці Росії.

Принаймні Москва та Пхеньян імовірно вже домовились про те, що у липні Північна Корея відправить свої інженерні війська на окуповані території України.

Західні країни мають відреагувати на об'єднання сил Путіна та Кім Чен Ина. Однак постає питання, як саме.

Північна Корея вже перебуває під жорсткими санкціями. Це держава-ізгой, яка вже ізольована. Тому у нас залишилось небагато важелів впливу на неї,

– наголосила Сью Мі Террі.

У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином. Однак, за її словами, після провалу саміту в Ханої у 2019 році, який не завершився підписанням угод, діалогу між Сполученими Штатами та Північною Кореєю не було.

Щодо Росії, проти якої теж запровадженні найсуворіші санкції, то Захід також не має достатньо інструментів, щоб чинити на неї тиск.

"Єдине, що можуть зробити США, – продовжувати працювати з нашими європейськими та азійськими союзниками, підтримувати цю коаліцію і намагатися продовжувати робити це надалі", – підкреслила колишній аналітик ЦРУ.