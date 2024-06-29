Про це він повідомив в ефірі Right Side Broadcasting Network.

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Фактор, за якого Росія Китай і КНДР не будуть ворогами Сполучених Штатів

Дональд Трамп виступив перед прихильниками в Чесапіку, штат Вірджинія.

Заради справедливості треба сказати, що у нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони не будуть ворогами, якщо у вас є розумний президент. Якщо у вас розумний президент, вони не вороги,

– сказав Трамп.

45-й президент США і цьогорічний кандидат висловив упевненість, що за його адміністрації Америка користувалася повагою інших країн і не мала жодних проблем. На його думку, найгірші вороги США перебувають не за межами, а всередині країни.

Нагадаємо, у США тривають передвиборчі перегони. Варто зазначити, що вже відбулися дебати між чинним очільником США Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Зауважимо, що в листопаді 2024 року в Сполучених Штатах пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Це будуть 60 вибори очільника США.