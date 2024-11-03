Не допустит лидерства Путина: кто угрожает сотрудничеству России и КНДР

Российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын удачно шантажируют Запад, заключив соглашение о стратегическом партнерстве. Кроме того, для обоих них это попытка держать на себе фокус внимания международного сообщества. Но Северная Корея вряд ли зайдет так далеко в сотрудничестве с Россией, как того хотели бы в Кремле.

Такое убеждение высказал 24 Каналу политолог и социолог Игорь Эйдман, назвав двух диктаторов "братьями-акробатами", которые уже много лет ведут себя очень похоже. Однако есть некоторые, кто не в восторге от альянса России и КНДР.

Смотрите также Путин подставил Си Цзиньпина: между ними может вспыхнуть конфликт

В Пекине встревожены союзом России и КНДР

По словам политолога, Китай до определенного момента будет воспринимать тесное взаимодействие Путина и Кима одобрительно или делать вид, что ничего не происходит. Но на самом деле Пекин скептически смотрит на смещение КНДР к орбите России.

Китай точно не заинтересован в том, чтобы Северная Корея очень тесно сотрудничала с Россией. Си Цзиньпин воспринимает КНДР как своего сателлита и не хочет его терять. Да и Северная Корея экономически очень зависима от Китая, куда больше чем от России, и тем более от Запада,

– констатировал Эйдман.

Политолог добавил также, что в Пекине не позволят России претендовать на лидерство в Дальневосточном регионе.

Шантажист Ким Чен Ын блефует

Относительно лидера КНДР политолог добавил, что он очень любит стремиться к тому, чтобы стоять на уровне мировых лидеров. А добивается этого чаще всего политическим шантажом. И поэтому Киму, как человеку амбициозному, очень льстит предложение Путина присоединиться к войне в Украине. Однако Игорь Эйдман не ожидает длительной активности от Северной Кореи.

"Я не думаю, что войска КНДР примут активное участие в этой войне. Политики северокорейские, как и сам Ким, идут по принципу "покушение на рубль, а удар на копейку", чтобы шантажировать Запад и заставлять идти на уступки", – отметил политолог.

Аналогичное поведение России Эйдман проиллюстрировал на примере присутствия северокорейских офицеров в Москве, тогда как официально Кремль отрицает наличие военных КНДР у себя. Если бы Путин нуждался в секретности, воинов КНДР прятали бы тщательно, а так – этот демонстративный жест является тоже своеобразным методом шантажа Запада.