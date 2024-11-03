Таке переконання висловив 24 Каналу політолог та соціолог Ігор Ейдман, назвавши двох диктаторів "братами-акробатами", які вже багато років поводять себе дуже схоже. Проте є дехто, хто не у захваті від альянсу Росії та КНДР.

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У Пекіні стривожені союзом Росії та КНДР

За словами політолога, Китай до певного моменту сприйматиме тісну взаємодію Путіна та Кіма схвально або удаватиме, що нічого не відбувається. Та насправді Пекін скептично дивиться на зміщення КНДР до орбіти Росії.

Китай точно не зацікавлений у тому, аби Північна Корея дуже тісно співпрацювала з Росією. Сі Цзіньпін сприймає КНДР як свого сателіта і не хоче його втрачати. Та й Північна Корея економічно дуже залежна від Китаю, куди більше ніж від Росії, і тим більше від Заходу,

– констатував Ейдман.

Політолог додав також, що у Пекіні не дозволять Росії претендувати на лідерство у Далекосхідному регіоні.

Шантажист Кім Чен Ин блефує

Щодо лідера КНДР політолог додав, що він дуже любить прагнути до того, аби стояти на рівні світових лідерів. А домагається цього частіше за все політичним шантажем. І тому Кіму, як людині амбіційній, дуже лестить пропозиція Путіна долучитися до війни в Україні. Проте Ігор Ейдман не очікує тривалої активності від Північної Кореї.

"Я не думаю, що війська КНДР візьмуть активну участь у цій війні. Політики північнокорейські та й сам Кім йдуть за принципом "замах на рубль, а удар на копійку", аби шантажувати Захід і змушувати йти на поступки", – зауважив політолог.

Аналогічну поведінку Росії Ейдман проілюстрував на прикладі присутності північнокорейських офіцерів у Москві, тоді як офіційно Кремль заперечує наявність військових КНДР у себе. Якби Путін потребував секретності, вояків КНДР ховали б ретельно, а так – цей демонстративний жест є теж своєрідним методом шантажу Заходу.