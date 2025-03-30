Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что идея возможной отправки европейских войск в Украину не является новой. По его словам, мы прошли более года дебатов по этому вопросу, ведь это предложение президент Франции Эммануэль Макрон озвучил еще в феврале 2024 года.

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Иностранные войска на территории Украины

Александр Мусиенко отметил, что в результате длительного обсуждения деталей отправки европейских сил в Украину прослеживается тот факт, что стороны подходят к максимальной конкретики в этом вопросе.

Сейчас согласовывается решение о том, где будут дислоцироваться силы. Уже нет вопроса, или вообще отправлять войска. Видно, что это решение уже принято. Эти силы появятся на территории Украины. Нужно только время,

– сказал он.

Возникает вопрос по управлению войсками, координации подразделений, расположения и численности.

Важно! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что размещение европейских военных на правом берегу Днепра позволит украинским силам сосредоточиться на освобождении левобережья. По его словам, Франция и Великобритания готовы отправить более 30 тысяч военных. Такой шаг не только усилит оборону Украины, но и предоставит европейским военным ценный боевой опыт.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ считает, что наличие политической воли относительно миротворцев на территории Украины является положительным сигналом.

Что может помешать дислокации войск

Позиция России относительно вероятного размещения иностранных войск на территории Украины может помешать этому решению, ведь Кремль категорически против.

В России понимают, что присутствие иностранных военных контингентов, безусловно, будет сужать возможности российской агрессии в будущем. Кремль очень боится присутствия европейских сил на территории Украины,

– отметил Александр Мусиенко.

Он отметил, что есть еще один фактор, который может препятствовать дислокации иностранных войск на украинских землях. Говорится о достижении согласия с Соединенными Штатами Америки по отправке этих сил.

Но сейчас доподлинно неизвестно, поддерживают ли Дональд Трамп и его администрация идею размещения таких войск на территории Украины,

– высказался военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Возникает вопрос, будут ли наши европейские партнеры готовы продолжать воплощать в жизнь такое "принципиальное политическое решение" даже без согласия США. Мусиенко добавил, что пока ответа на этот вопрос нет.