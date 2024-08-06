"Я договороспособен": зачем Путин вернул своих киллеров и шпионов

Недавно состоялся крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны между Россией и западными странами. Кремль обменял активистов на киллеров и мошенников.

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что Владимиру Путину, вероятно, было не важно кого обменивать – главное, чтобы в Россию вернулся убийца Вадим Красиков. Диктатор лично встречал его.

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"Выполнив условия обмена, Путин хотел сказать миру: "Я договороспособен". Доказать, что с ним вроде бы можно договариваться", – сказала она.

Красиков может продолжить убивать для России

Ольга Курносова отметила, что недавно стало известно, что Владимир Путин лично знаком с Красиковым. Кремлевский диктатор, возможно, боялся, чтобы киллер не заговорил в тюрьме. Путин добивался именно его обмена, ведь тот когда-то мог выполнять его преступные приказы.

Диктатор, вероятно, наградит Красикова героем России и сделает его политиком. Также ему могут выдать новые документы, сделать пластическую операцию и уничтожить отпечатки пальцев, чтобы он продолжал свою деятельность в Европе,

– высказалась оппозиционерка.

Она также добавила, что Красиков не единственный киллер, с которым знаком Путин, ведь с начала своего правления в России он никогда не пренебрегал связями с преступным миром.