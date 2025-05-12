Россия игнорирует перемирие: оккупанты атаковали гражданский грузовой поезд, есть раненый

Российские войска атаковали гражданский грузовой поезд в Донецкой области, есть раненый. Россия игнорирует европейское предложение перемирия на 30 суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Вражеский БпЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области.

В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его немедленно госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта - машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное - беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность,

– отметили в Укрзализныце.