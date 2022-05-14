У России 105 действующих БТГ в Украине, – Пентагон

Россия продолжает удерживать большую армию на территории Украины. Но ее недостаточно для прорыва украинской обороны.

По данным Министерства обороны США, россияне перебросили на территорию Украины 105 своих батальонных тактических групп (БТГ). Большинство из них сосредоточены на Донбассе. Ведь именно туда Россия перекидывает свои войска в попытке захватить эту территорию.

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Однако в Пентагоне отмечают, что этого количества войск недостаточно для прорыва. Так что ощутимого прогресса со стороны российской армии нет. Именно поэтому они пытаются сейчас увеличить количество своей армии на Донбассе.

В русской армии естьобычно имеет мотострелковый батальон (40 БМП, 6 минометов), танковую роту (10 танков), артиллерийский дивизион (18 гаубиц или СГ) и 1000 человек.обычно имеет танковый батальон (31 танк), мотострелковую роту (12 БМП), артиллерийский дивизион (18 СГ) и до 600 человек. Следовательно, в зависимости от того, какие БТГ преобладают на отдельных участках фронта, можно примерно вычислить количество танков и живой силы врага на этом направлении.

Одной из проблем для российского наступления стало то, что они не могут перекинуть свою армию через реку Северский Донец. При попытке переправы с помощью понтонных мостов они неоднократно были обстреляны украинскими военными. Во время одной такой попытки оккупанті потеряли 73 единицы военной техники – фактически одну БТГ.

Также Пентагон отмечает, что в некоторых БТГ проблемы с моральным духом и сплоченностью. Доходит до того, что солдаты отказываются выполнять приказы офицеров. Хотя зафиксированы случаи, когда офицеры тоже отказываются выполнять приказы руководства.

Кроме того, сами солдаты воюют не столь агрессивно в плане проведения боевых действий, как этого от них ожидали.

"Это согласуется с проблемами сплоченности и нравственным духом, которые мы видели в прошлом", – отметили в Пентагоне.

В отличие от россиян, у украинцев нет такой проблемы сплоченности и морального духа. В Минобороны США отмечают в украинцах "большую свободу воевать".

"У них есть, они это продемонстрировали, очень сильная воля к борьбе и желание продолжать защищать позиции. И я думаю, что это лучше всего представлено из-за продолжающегося отсутствия прогресса со стороны россиян, в частности на Донбассе", – отметил представитель пентагона во время пресс-конференции.