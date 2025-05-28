Россия накопила 500 баллистических ракет: может ли она их использовать за короткий срок

Издание The Economist сообщает, что Россия может иметь в своем распоряжении около 500 баллистических ракет. Все они находятся в состоянии боевой готовности, и противник в любой момент может их использовать.

Сможет ли Россия применить весь этот арсенал одновременно для давления на всю территорию Украины – доподлинно неизвестно. Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала предположил развитие событий.

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Какие варианты могут рассматривать россияне

По мнению Селезнева, враг либо попытается осуществить массированную атаку, или растянет применение ракет во времени, чтобы сохранять постоянное давление. Однако очевидно, что Россия имеет достаточно ресурсов для осуществления как ракетных, так и дроновых атак. В связи с этим каждому гражданину важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Никакие переговоры с Владимиром Путиным и его окружением пока не имеют эффекта, поэтому не стоит тешить себя иллюзиями относительно быстрого прекращения огня. Даже несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа, диктатор не реагирует на слова – он понимает только язык силы.

Военный эксперт вспомнил, что Украина получила разрешение от европейских партнеров на отмену ограничений по атакам вглубь территории России. Однако Силам обороны необходим достаточный комплект ракетного вооружения, чтобы нанести мощные удары по российским объектам, имеющим стратегическое значение.

Особенно по тем, которые обеспечивают производство крылатых и баллистических ракет, высокоточного оружия и другого современного вооружения,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Сейчас мы видим красноречивую тенденцию: Россия продолжает атаковать гражданские объекты – жилые дома, культурные учреждения, гражданское население. Зато украинские силы действуют системно и методично, уничтожая именно военные цели – инфраструктуру, склады, объекты оборонной промышленности, от которых зависит производство вооружения. Таким образом Украина последовательно лишает врага инициативы на поле боя.