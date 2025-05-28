Чи зможе Росія застосувати весь цей арсенал одночасно для тиску на всю територію України – достеменно невідомо. Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу припустив розвиток подій.

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Які варіанти можуть розглядати росіяни

На думку Селезньова, ворог або спробує здійснити масовану атаку, або розтягне застосування ракет у часі, аби зберігати постійний тиск. Проте очевидно, що Росія має достатньо ресурсів для здійснення як ракетних, так і дронових атак. У зв'язку з цим кожному громадянину важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Жодні переговори з Владіміром Путіним та його оточенням наразі не мають ефекту, тому не варто тішити себе ілюзіями щодо швидкого припинення вогню. Навіть попри гучні заяви президента США Дональда Трампа, диктатор не реагує на слова – він розуміє лише мову сили.

Військовий експерт пригадав, що Україна отримала дозвіл від європейських партнерів на скасування обмежень щодо атак вглиб території Росії. Однак Силам оборони необхідний достатній комплект ракетного озброєння, щоб завдати потужних ударів по російських об'єктах, що мають стратегічне значення.

Особливо по тих, які забезпечують виробництво крилатих і балістичних ракет, високоточної зброї та іншого сучасного озброєння,

– наголосив Владислав Селезньов.

Наразі ми бачимо красномовну тенденцію: Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти – житлові будинки, культурні установи, цивільне населення. Натомість українські сили діють системно й методично, знищуючи саме військові цілі – інфраструктуру, склади, об'єкти оборонної промисловості, від яких залежить виробництво озброєння. У такий спосіб Україна послідовно позбавляє ворога ініціативи на полі бою.