Все это, бесспорно, является работой Владимира Путина. Пока он находится в выигрышной позиции, хочет воспользоваться этим на максимум. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, объяснив, что дальше у России такого шанса не будет.

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Работа Кремля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна сама решать, на какие компромиссы идти в войне с Россией. Альтернативных предложений о возвращении всех территорий и победы от него не прозвучало. А вот бывший канцлер Германии Герхард Шредер сказал, что Россия, мол, готова к переговорам.

Украина сейчас в слабой дипломатической позиции. Путин готовил эту операцию год – США остановили нам военную помощь, Европа пока ее не предоставила. А они (россияне – 24 Канал) – в сильной позиции, поэтому, бесспорно, пытаются использовать эту ситуацию. Они с разных сторон попытаются посадить нас за стол переговоров и подписать капитуляцию,

– пояснил Руслан Осипенко.

Уже и Китай, и Турция предлагала Украине свое посредничество. Также похожие заявления можно было услышать и от Папы Римского. В западной прессе появлялось немало сообщений о вариации переговоров с Россией, и на какие шаги нужно пойти Украине в этом процессе.

"Все это – работа Кремля. Поэтому надо спокойно воспринимать это, понимая в каком состоянии мы сейчас находимся. Да, пока не поступила помощь, мы в слабой позиции, несколько отходим на поле боя. Но закладываются стратегические основы, которые изменят ситуацию. Баланс должен исправиться примерно до июля, когда закончатся выборы в Европейский парламент", – заметил политолог-международник.

Пока и Соединенные Штаты, и Европейский Союз заняты собственными внутриполитическими вопросами, из-за чего не могут полностью быть поддержкой для Украины. Уже в июне этого года состоятся выборы в Европарламент, а после них должна начаться системная работа.

Единственный шанс Путина

Конечно, результаты выборов также будут играть свою роль. Но даже несмотря на то, что количество крайне правых и крайне левых в парламенте может увеличиться, Европа будет на стороне Украины.

"Наша война стала их войной. Потому что Украина дает им время для подготовки к большой войне. Так, состав Европарламента ухудшится, но они поняли, что война в Европе, это их война также, потому что она не остановится на границах Украины", – отметил Осипенко.

Поэтому в конце концов Европа будет помогать Украине. Тогда баланс в позициях нашего государства и России постепенно выравниваться.

Россия понимает, что у нее окно возможностей продлится еще 2 – 3 месяца. Мы удивлялись, почему они после зимы бьют по энергетической инфраструктуре, увеличили информационные атаки. У некоторых даже руки опускаются, мол, все плохо. Нет, ничего не плохо, просто россияне понимают, что для них – это последний шанс в войне. После второй половины 2024 года они не потянут войну,

– подчеркнул политолог.

Оккупанты хорошо осознают, что если они не используют это окно возможностей, ситуация обернется против них. Другой, действительно последней надеждой Владимира Путина является приход Дональда Трампа к власти. Российский диктатор надеется на то, что Трамп будет склонять Киев к переговорам, которые будут выгодны России.

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