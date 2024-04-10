Все це, безперечно, є роботою Владіміра Путіна. Поки він перебуває у виграшній позиції, хоче скористатися цим на максимум. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, пояснивши, що далі у Росії такого шансу не буде.

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Робота Кремля

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, на які компроміси йти у війні з Росією. Альтернативних пропозицій про повернення усіх територій та перемоги від нього не прозвучало. А ось колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер сказав, що Росія, мовляв, готова до перемовин.

Україна зараз у слабкій дипломатичній позиції. Путін готував цю операцію рік – США зупинили нам військову допомогу, Європа поки її не надала. А вони (росіяни – 24 Канал) – у сильній позиції, тому, безперечно, намагаються використати цю ситуацію. Вони з різних боків спробують посадити нас за стіл перемовин та підписати капітуляцію,

– пояснив Руслан Осипенко.

Вже і Китай, і Туреччина пропонувала Україні своє посередництво. Також схожі заяви можна було почути і від Папи Римського. У західній пресі з'являлося чимало повідомлень про варіації перемовин з Росією, та на які кроки потрібно піти Україні в цьому процесі.

"Все це – робота Кремля. Тому треба спокійно сприймати це, розуміючи в якому стані ми зараз перебуваємо. Так, поки не надійшла допомога, ми у слабкій позиції, дещо відходимо на полі бою. Але закладаються стратегічні основи, які змінять ситуацію. Баланс має виправитись приблизно до липня, коли закінчаться вибори до Європейського парламенту", – зауважив політолог-міжнародник.

Поки і Сполучені Штати, і Європейський Союз зайняті власними внутрішньополітичними питаннями, через що не можуть вповні бути підтримкою для України. Вже в червні цьогоріч відбудуться вибори до Європарламенту, а після них має початися системна робота.

Єдиний шанс Путіна

Звісно, результати виборів також відіграватимуть свою роль. Але навіть попри те, що кількість крайніх правих та крайніх лівих у парламенті може збільшитися, Європа буде на боці України.

"Наша війна стала їхньою війною. Тому що Україна дає їм час для підготовки до великої війни. Так, склад Європарламенту погіршиться, але вони зрозуміли, що війна у Європі, це їхня війна також, бо вона не зупиниться на кордонах України", – наголосив Осипенко.

Тож зрештою Європа допомагатиме Україні. Тоді баланс у позиціях нашої держави та Росії поступово вирівнюватимуться.

Росія розуміє, що в неї вікно можливостей триватиме ще 2 – 3 місяці. Ми дивувалися, чому вони після зими б'ють по енергетичній інфраструктурі, збільшили інформаційні атаки. У декого навіть руки опускається, мовляв, все погано. Ні, нічого не погано, просто росіяни розуміють, що для них – це останній шанс у війні. Після другої половини 2024 року вони не потягнуть війну,

– підкреслив політолог.

Окупанти добре усвідомлюють, що якщо вони не використають це вікно можливостей, ситуація обернеться проти них. Іншою, справді останньою надією Владіміра Путіна є прихід Дональда Трампа до влади. Російський диктатор сподівається на те, що Трамп схилятиме Київ до переговорів, які будуть вигідні Росії.

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